ロシアのドローンが3日間、連鎖的にポーランドとルーマニアの領空を侵犯し、北大西洋条約機構（NATO）の最前方東部戦線で緊張感が高まっている。ロシアのドローン生産能力が急激に向上したという報道もあり、NATOの既存の防空体系が試されるという評価だ。ルーマニア国防省は14日（現地時間）、自国領空で前日に約50分間飛行してウクライナ側に戻ったロシア軍のドローンは攻撃用自爆ドローンだったと明らかにした。10日にポーラン