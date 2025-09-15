米カリフォルニアの有名シェフが１日で３件の銀行強盗で逮捕された。２０１８年以来の銀行強盗だという。米メディア・ＫＴＬＡが１４日、報じた。かつてはベイエリアで名声を博したイタリアンの有名シェフのヴァレンティーノ・ルチン容疑者（６２）が１０日に１日３件の銀行強盗を行ったとして、サンフランシスコ警察に逮捕された。同警察によると、ルチン容疑者は１０日、市内中心地の銀行３行を次々に襲撃し、窓口係員に手