ポップシンガーのジェシカ・シンプソン（45）が、19年ぶりにMTVビデオ・ミュージック・アワード（MTV VMAs）に来場。カットアウトが目を引くセクシーなドレスでレッドカーペットを歩いたが、まるで別人のように若返った姿に、ファンが困惑しているようだ。【写真】19年前とのビフォー＆アフター米MTVが主宰するミュージックビデオの祭典で、全米最大級の音楽授賞式として知られるMTV VMAsが、現地時間9月7日、ニューヨーク州エ