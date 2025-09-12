9月に新幹線や飛行機、高速バスなどを使って旅行に行く人は多いと思います。そんな中、高速バス業界では、客が1人で利用する際に隣り合う2つの席を同時に予約後、うち1席を乗車直前にキャンセルし、隣席に他人が座るのを防ぐ「相席ブロック」が横行し、問題となっています。バス会社や路線によっては、数百円程度の手数料を払えば席をキャンセルできるケースもあるようで、SNS上では「キャンセル料を多く取るべき」「バスの相席