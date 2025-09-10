ファミリーマートは9月9日AM10時より、お中元ギフトの在庫商品を最大半額の割引価格で販売する「訳ありセール」を同社ECサイト「ファミマオンライン」で開始した。訳ありセール○在庫商品が最大半額に今回の訳ありセールでは、ドウシシャが2025年6月1日から7月29日にお中元ギフトとして販売した商品の残在庫を割引価格で販売する。人気のカニ缶セットのほか、毎日の生活にうれしいオリーブオイルやサラダ油などの調味料、ツナ缶・