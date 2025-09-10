本田翼が主演するドラマ「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（カンテレ・フジテレビ系）の第11話が、9日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）北くん（岩瀬洋志）の誕生日を翌日に控え、誕生日会の準備に余念がない南（本田）、東子（志田未来）、西野（増子敦貴）。一方、北くんには差出人不明の手紙が届き、マンションの前には、これまでさまざまな手を使って4人の関係を壊そう