£³Æü¡¢¾®½ô»Ô¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡Ö¿Í¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤È¡¢·¡ºïºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿¹ü¤Ï¡¢Æ¬³¸¹ü¤Î°ìÉô¤äÂÎ¤Î¹ü¤Î°ìÉô¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤ËÃå°á¤ä½ê»ýÉÊ¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢»ö·ïÀ­¤ÎÍ­Ìµ¤ä¿È¸µ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£