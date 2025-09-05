西武・今井にはスカウト20人集結米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は4日（日本時間5日）、今オフにメジャーに挑戦する可能性のある日本人選手3人を記事でピックアップ。今季復帰してから33試合で17本塁打と絶好調のヤクルト・村上宗隆内野手については、メッツ、パドレスの球団幹部が視察に訪れたと伝えた。記事の中では、村上、西武・今井達也投手、巨人・岡本和真内野手の3人について言及。スカウトの評価で「最も