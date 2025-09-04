J２のジュビロ磐田は９月４日、公式インスタグラムで今後のホームゲームのスケジュールを告知したグラフィックを公開した。GK川島永嗣やDF松原后らがモデルで、「ROAD TO J１」「歓声を、俺たちが創る」というフレーズ。今季の本拠地・ヤマハスタジアムでのゲームは、あと５試合だ。 この投稿のコメント欄には、「頑張れジュビロ」「必ずJ１昇格しよう。全力で応援します」「心燃やせ 声を上げろ 全ては磐田のために！