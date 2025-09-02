甲子園で珍しいエンタイトル二塁打■阪神 5ー4 巨人（31日・甲子園）場内が混乱する一打だった。阪神・佐藤輝明内野手は31日、甲子園で行われた巨人戦に「4番・三塁」で先発出場。7回にエンタイトルツーベースを放った。もっとも、打った瞬間はファウルと本人すらも思った“変態打球”。「マジで意味わからん」「そんなん取れないw」とファンも困惑した。7回に森下翔太外野手の適時打で逆転した直後、佐藤輝が打席に立った。中