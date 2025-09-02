甲子園で珍しいエンタイトル二塁打

■阪神 5ー4 巨人（31日・甲子園）

場内が混乱する一打だった。阪神・佐藤輝明内野手は31日、甲子園で行われた巨人戦に「4番・三塁」で先発出場。7回にエンタイトルツーベースを放った。もっとも、打った瞬間はファウルと本人すらも思った“変態打球”。「マジで意味わからん」「そんなん取れないw」とファンも困惑した。

7回に森下翔太外野手の適時打で逆転した直後、佐藤輝が打席に立った。中川皓太投手の初球シュートを振り抜くと、打球は右翼ファウルゾーンに向かった。打った瞬間に佐藤輝は悔しがり、打席で棒立ち。巨人バッテリーも行方を見守ると次の投球に備えた。しかし、その直後だった。

甲子園名物の「浜風」に押し戻された白球がフラフラと押し戻さる形でインフィールドへ。右翼の中山礼都内野手は方向転換しながら慌てて打球を追ったが捕球できず。ワンバウンドしてから右翼フェンスを越えてエンタイトルツーベースになった。

佐藤輝もまさかの展開に目を丸くしながら急いで走り出したほどの“珍プレー”。「これは取れんわ」「甲子園でのエンタイトルツーベース、過去に記憶がない」「打球ぐにゃぐにゃで笑う」「打球見てる本人ですらフォールを確信する打球が余裕のフェア」「どういう軌道よこれ意味がわからん」と驚く声はもちろん、「テルの反応おもろすぎる」「佐藤の顔笑う」などと、佐藤輝のリアクションに注目するファンもいた。（Full-Count編集部）