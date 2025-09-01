ダイヤモンドバックスとのカード最終戦…大谷は1安打【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間9月1日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場。4打数1安打だった。チームは9回に代打スミスがサヨナラ本塁打を放って劇的勝利。連敗を2でストップさせた。大谷は相手先発ファットと対戦した第1打席では右前打を放ってチャンスメークし、そ