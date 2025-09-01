ダイヤモンドバックスとのカード最終戦…大谷は1安打

【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間9月1日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場。4打数1安打だった。チームは9回に代打スミスがサヨナラ本塁打を放って劇的勝利。連敗を2でストップさせた。

大谷は相手先発ファットと対戦した第1打席では右前打を放ってチャンスメークし、その後フリーマンの適時打で先制のホームを踏んだ。2回に2死一塁で回ってきた第2打席ではカーブに空振り三振に倒れた。

4回2死一、三塁の好機で迎えた第3打席では、捉えたあたりも右直となった。2番手左腕ガルシアと対戦した7回先頭の第4打席では逆方向への飛球を放つも左翼手のグラブに収まり、場内のファンからはため息が漏れた。

ドジャースは先発した山本が7回1失点10奪三振の好投を見せるも、8回にはスコットが同点3ランを被弾。それでも9回、先頭ラッシングの代打で登場したスミスが、右腕カーティスの真ん中に入るフォーシームを逃さず、左中間スタンドに17号ソロを叩き込んだ。劇的なサヨナラ弾に大谷らがホームベース周辺で歓喜の輪をつくって出迎えた。

ナ・リーグ西地区2位で追うパドレスが敗れたため、ドジャースはゲーム差を2に広げ、地区優勝マジックを23に減らした。（Full-Count編集部）