イチローの球威にファン驚愕「打てないよね」衰えることのない直球に、ファンは驚きの声を上げていた。「SATO presents 高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN」が31日、バンテリンドームで行われた。「1番・投手」で出場したイチロー氏は9回を1人で投げ抜き、完封勝利を飾った。立ち上がりはスタジアムが騒然となった。初回の初球をまさかの死球にするなど、2死球を与えるてしまった。しかし以降は立ち直り、2回から7