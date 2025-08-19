苦戦が続くドラゴンズ、 Aクラス浮上のポイントをドラゴンズOBの矢野燿大さんに聞きました。 ドラゴンズのこの1週間6試合を振り返ります。2勝4敗で、借金は今シーズンワーストの12になりました。 Q.リリーフ陣が踏ん張れずに負けてしまう試合が目立っているようです。 「2勝4敗は悔しい。15日と17日の2試合は勝てたので、4勝2敗にできた。松山晋也投手が戻ってきたけれど、中継ぎ陣がちょっと不安