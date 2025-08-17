「衣類の洗い上がりが微妙」「運転音がうるさい」など、自宅で使用している洗濯機の調子が悪いと思ったことはありませんか。家電量販店「ノジマ」の公式インスタグラムアカウントが、洗濯機を買い替える際の目安について紹介しています。ノジマの公式アカウントは「洗濯機の寿命は6〜7年ほど」と説明。洗濯機が次のような状態になった場合は寿命のサインだとして、買い替えを勧めています。【洗濯機の主な寿命サイン】・運転中に