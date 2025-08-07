¥í¥·¥¢¤ÎÂçÅýÎÎÊäº´´±¤Ï7Æü¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¶áÆüÃæ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¸þ¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñÃÌ¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¹¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¦¥·¥ã¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊäº´´±¤Ï7Æü¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¶áÆüÃæ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¸¶Â§Åª¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜ²ñÃÌ¤Î¾ì½ê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á¤¯È¯É½