【地震情報 2025年7月28日】(12:15更新)12時10分頃、十勝地方南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM5.3、最大震度4を北海道で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2025年7月28日】(12:14更新)12時10分頃、十勝地方南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM5.3、最大震度4を北海道で観測しています。この地震による津波の心配はありませ