トドゥロフ医師はロシアの空爆下でキーウを走り抜け、手術を行った/Borys Todurov（ＣＮＮ）ウクライナの首都キーウは炎に包まれていた。大きな爆発音や上空を飛行するロシアのドローン（無人機）の恐ろしい音をものともせず、ボリス・トドゥロフ医師は救急車で街を走り抜けた。トドゥロフ氏が届けようと決意していた大切な荷物は、人間の心臓だった。トドゥロフ氏の患者は幼い子どもで、病院で重篤な状態にある。猶予は数時間だっ