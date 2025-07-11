バレーボール▽ネーションズリーグ（ＮＬ）女子千葉大会日本３―０韓国（１０日、千葉ポートアリーナ）１次リーグが行われ、世界ランク５位の日本が同３４位の韓国に３―０で快勝し、今大会８勝目（２敗）を飾った。１９６４年東京五輪で初対戦して以来、韓国戦は通算１００勝目（４７敗）。１２年ロンドン五輪銅の大友愛さん（４３）の長女で１８歳の秋本美空（みく）＝姫路＝が代表初先発し、１１得点するなど攻守で躍動