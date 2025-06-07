【IOI Showcase 2025】 6月7日10時 配信開始 IO Interactiveは、イベント「IOI Showcase 2025」にて「HITMAN World of Assassination」と映画「007/カジノ・ロワイヤル」のコラボレーションゲームプレイ映像を公開した。 映像では、映画「007/カジノ・ロワイヤル」にてマッツ・ミケルセン氏が演じた「Le Chiffre（ル・シッフル）」とエージェント47とのポーカ&#12540