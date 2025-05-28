中国東部の化学工場で大規模な爆発が発生した/Social Media via CNN Newsource香港／北京（ＣＮＮ）中国東部の山東省高密市にある化学工場で２７日正午前、大規模な爆発があり、少なくとも５人が死亡、６人が行方不明となった。地元当局が明らかにした。爆発で灰色とオレンジ色の煙が高く立ちのぼり、周辺の建物の窓ガラスが割れるなどの被害が出た。国営中央テレビ（ＣＣＴＶ）によると、爆発があったのは山東友道化工の工場で、