トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）、ロシアのプーチン大統領【ワシントン、モスクワ共同】トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領は19日、電話会談した。ウクライナ侵攻を巡る和平に向けて協議したが、米国とウクライナが要求する即時停戦について合意の発表はなかった。トランプ氏は和平に向けて事態打開につながる目立った成果を引き出すことはできなかった。プーチン氏は会談後、記者団に「ロシアは将来の平和条約に関