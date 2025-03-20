Mrs. GREEN APPLEが、3月19日にぴあアリーナMMで行われた『MTV VMAJ Pre-Show』に登場し、レッドカーペットを歩いた。その際の衣装を大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）がそれぞれ自身のInstagramに投稿している。 （関連：【画像】Mrs. GREEN APPLE、それぞれの個性が出る衣装「涼ちゃんしか着こなせない」） 大森は全身レッドのセットアップ、若井は巨大なチェーンと安全ピンが印象的