イスラマバード（ＣＮＮ）パキスタン北部でこのほど、めったに目撃されることのないユキヒョウ４匹が雪に覆われた崖を登っていく様子が撮影された。今回の動画撮影を受けて、自然保護活動家の間では興奮が広がっている。ユキヒョウは野生では世界で最も見つけるのが難しい動物の一つで、４匹どころか１匹をカメラに収めることさえ困難だ。今回の動画は、パキスタンでの保護活動の成功例だとして称賛の声が上がっている。人里離れた