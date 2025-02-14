売れっ子タレントを擁し、飛ぶ鳥を落とす勢いの芸能事務所のゴタゴタが、「週刊文春」（2025年1月29日発売号）に報じられたのは1月末のこと。くりぃむしちゅーやマツコ・デラックス（52）、有働由美子（55）らが所属する「ナチュラルエイト」前社長A氏の金銭トラブル疑惑によって、売れっ子タレントの独立がささやかれ始めている。【もっと読む】おすぎの次はマツコ？ 視聴者からは以前から指摘も…「膝に座らされて」フジ元アナ