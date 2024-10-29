福岡市中央区のホテルで28日、血を流した女性の遺体が見つかった事件で、現場から立ち去ったのはアメリカ軍関係者の男性だったことが分かりました。これは、28日午前、福岡市中央区那の津のホテルの一室で、外傷と出血がある成人女性の遺体が見つかったものです。 女性は25日に男性とホテルに入りましたが、男性は27日朝、1人でホテルから立ち去ったことが確認されています。その後の捜査関係者への取材で、この男性がアメリカ