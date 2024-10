YouTube Premiumに加入していない人の中には、YouTubeで動画を再生しようとすると広告が再生され、右下にスキップボタンが表示されるのを見たことがある人も多いはず。このスキップボタンが、広告を一定時間視聴するまで非表示にされているのを確認したと、IT系ニュースサイトのAndroid Policeが報じました。YouTube is now hiding the skip button on mobile toohttps://www.androidpolice.com/youtube-hiding-skip-button-mobile