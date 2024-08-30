損害保険の代理店から多数の顧客情報が漏れた問題で、損保大手4社は30日、漏えい件数が合計で約250万件に上ると発表した。情報を営業活動に不正利用した悪質な例も多数あり、業界全体にずさんな管理がはびこっていた。4社は同日、調査結果を金融庁に報告した。各社の報告書は、競合他社の情報を基に自社の営業を見直すなど、販売シェアを過度に重視する姿勢が不正の背景にあったと結論付けた。個人情報の保護に対する意識の甘