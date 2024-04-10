子どもができると、同じ保育園・幼稚園・小学校などにママ友ができるもの。しかし、嫉妬で嫌がらせをされるといったトラブルも少なくありません。本記事では、ママ友との関係で嫌なことがあり、ストレスを感じた女性から赤裸々なエピソードを伺いました。◆公園で仲良くなった同級生の娘がいるママ東京都に住む美月さん（仮名・32歳／主婦）は、夫（35歳／会社員）、娘（3歳）、息子（2歳）の4人家族です。美月さんは、娘が2歳のこ