本物の赤ちゃんにそっくりな人形、リボーンドール。リボーンが「生まれ変わり」を意味するように、そこに本物の新生児がいると見紛うほど精巧に作られています。高齢者や一人暮らしの人、子どもを持てない人など、さまざまなバックグラウンドを持つ人たちがリボーンドールを迎え、心を癒やしているとのこと。国内でリボーンドールの制作・販売を行う工房「POPO」のオーナー・ぽぽさんに、セラピーの側面を持つリボーンドール