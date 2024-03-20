安住紳一郎アナスポーツ報知

安住紳一郎アナ、乃木坂46の一ノ瀬美空に謝罪「本当にどうでもいい質問」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 安住紳一郎アナが20日、「THE TIME,」で乃木坂46の一ノ瀬美空に謝罪した
  • インタビュー出演した大泉洋と「私、どっちが年上だと思いますか？」と質問
  • 一ノ瀬が絶句すると「本当にどうでもいい質問をしてしまいました」と慌てた
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