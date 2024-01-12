北海道・滝川警察署は今月１１日、恐喝未遂の疑いで、滝川市に住む六代目山口組系暴力団「弘道会福島連合」の構成員の男（４６）を逮捕したと発表しました。この事件は、去年１２月頃、北海道空知管内で、３０代男性の飲食店経営者に対して、暴力団員の男が「みかじめ払え」などど言って、みかじめ料として現金を脅し取ろうとするも、未遂に終わったものです。警察が暴力団員の男（４６）に関する事件情報を事前に入手していて、そ