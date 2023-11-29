マツコ・デラックスが飲食店の券売機で食券を買った後に平然と変更を求める人に絶句。「本当にイヤ」と私見を述べる一幕があった。【映像】マツコが絶句した飲食店のやり取り11月24日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国 2時間SP』（テレビ朝日）では、視聴者から寄せられた「妻は食券制のお店で食券を買ったあと、『変えたいんですけど！』と店員に声をかけて変更をお願いするのですが、お店によってはわざわざ券売機を