結婚式は意外にも出会いの場になることもあります。今回も出会いを信じて気合を入れたのに･･･予想外の結末でした。 友人の結婚式に気合を入れていきました。 今回は出会いには失敗しましたが、楽しい結婚式になり良かったですね！次の出会いに期待しましょう。 Illustrator：テル子武ltnライター：Yukky111