毎年5月初旬に報じられ、話題になるニュースがかつてあった。全国の高額所得者（のちに高額納税者）の発表だ。1950（昭和25）年、「高額所得者の所得額を公示することで、第三者のチェックによる脱税牽制効果を狙う」ことを目的に、政府はこの制度をスタート。メディアで「長者番付」と報じられ、「全国高額所得者名簿」も出版された。が、高額所得者の住所が公表されることによる弊害も多く、2005（平成17）年を最後に廃止された