5月8日、女優・中村玉緒の現在について、「NEWSポストセブン」が報じた。記事によれば、玉緒は1月のイベントを最後に表舞台から姿を消しており、親族や友人とも “音信不通” 状態が続いていた。同誌が取材したところ、4月上旬に自宅マンションを引き払い、娘夫婦のマンションに転居していたという。所属事務所からは「一緒に暮らしていることは事実です」との回答があったと伝えている。歳を重ねた母娘が同居するのはよくあ
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