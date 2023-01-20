小学生の女児に性的暴行やわいせつ行為などをしたとして、大阪府警は１９日、同府吹田市の元病院職員の被告の男（２６）（起訴）を強制性交致傷容疑などで逮捕、追送検したと発表した。被害に遭った女児は計１０人で、被告は下校する女児の後をつけるなどして行動パターンを事前に把握していたという。被告は容疑を認め、「（わいせつな内容の）漫画の手口をまねしてやった。女児なら抵抗されないと思った」と供述しているとい