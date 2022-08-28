1990Ç¯Âå¸åÈ¾¡Á2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢½ÂÃ«¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤Ê¤É¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð¸½¤·¤¿¡Ö¥®¥ã¥ë¡×¡£¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ï¡¢¶âÈ±¤ÇÈ©¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¬¥ó¥°¥í¥®¥ã¥ë¡×¤ä¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î¤è¤¦¤ËÌÜ¤Î¼þ¤ê¤ò¹õ¤¯ÅÉ¤ë¡Ö¥ä¥Þ¥ó¥Ð¥®¥ã¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÇÉ¼ê¤Ê¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ï¿¿¤Ã¹õ¡¢É¡¶Ú¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ë¡Ä¡Ö¥ä¥Þ¥ó¥Ð¥á¥¤¥¯¡×¤ò¤·¤¿¤¦¤Ì¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤ò¸«¤ë¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£¤Ç¤â¡Ö¥ä¥Þ¥ó¥Ð¥®¥ã¥ë¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤Ë½»