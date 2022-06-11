◇ア・リーグエンゼルス5―2レッドソックス（2022年6月9日アナハイム）14連敗が始まる1週間前だった。遠征先からアナハイムに戻ってきた5月19日のオフ。エンゼルス・大谷は水原一平通訳に加え、先発左腕サンドバル、外野手マーシュの年下コンビを連れて、焼き肉店で久々の外食を楽しんだ。2人にとって初めての日本式の焼き肉。大谷と水原通訳が全てのメニューを注文して、「おもてなし」した。ユッケ、タン、リブキャッ