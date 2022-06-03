サッポロビールは2日、ビールの「黒ラベル」や「ヱビス」など121品目の出荷価格を10月1日納品分から4〜12%引き上げると発表した。原材料費の値上がりが理由だという。ほかのビール大手のアサヒ、キリン、サントリーも含め、4社がそろって秋に値上げする。サッポロが缶ビールを値上げするのは、他の3社と並んで約14年ぶり。対象は酒類とノンアルコール飲料全体の約9割。第3のビール「GOLD（ゴールド）STAR（スター）」やチュ