ロシアのプーチン大統領は９日、モスクワ中心部の「赤の広場」で行われた対ドイツ戦勝記念日の式典で演説し、今年２月に始めたウクライナ軍事作戦は国を守るための「やむを得ない、唯一の正しい決定だった」と、侵攻を正当化した。隣国ウクライナに北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）側が最新兵器を提供しロシアの安全保障に脅威を与えたと批判。侵攻を「戦争」とは言及しなかった。＊＊＊軍事ジャーナリスト・黒井文太郎氏は