香港大学のリ・クリスタル・ジアング氏と米国コーネル大学のジェフリー・T・ハンコック氏は、遠距離恋愛をしているカップルのほうが通常のカップルに比べてお互いをより近くに感じ、良質なコミュニケーションを図っていることを明らかにした。直接触れ合う機会が少ない遠距離恋愛は、一般的にはうまくいかないと思われがちだが、物理的に離れていること自体が、恋愛関係に悪影響を及ぼすわけではないようだ。遠距離恋愛カップルの