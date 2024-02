大型ネコ科動物は、人間の声が識別できることが最新の研究などで分かってきた。トラやチーターは、馴染みの人とそうでない人の声を区別する能力があるという。 【画像】言葉通じた!? 巨大クジラ12頭に1時間も囲まれた男たちアルゼンチン沖で珍事 10種類の大型ネコ科に属する24匹の動物に、聞いたことのある人間の声とそうでない声、それぞれで「Good morning, how are you doing today?」というフレーズ