Shop.1【上野毛】まるで芸術作品のようなビジュアルが話題／L’atelier a ma facon「苺とシャンパーニュのシャルロット」上野毛駅から徒歩約3分。地元の人たちの生活が息づく上野毛商店街に、「L'atelier à ma façon（ラトリエ ア マ ファソン）」はあります。白いイチゴを花びらのようにあしらった「苺とシャンパーニュのシャルロット」は、器の上に作り込まれた、まるで芸術作品のようなビジュアルにうっとり。イチゴ