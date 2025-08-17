旅行は恋人同士の絆を深めるもの。いつまでもその余韻に浸っていたければ、帰宅後も「失言」に気を付ける必要があるでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「『楽しかった旅行が台無し…』と彼女をガッカリさせてしまう帰宅直後のセリフ」をご紹介します。【１】「今回使った分の金と時間があったら…」と旅行自体を後悔する「全部ムダみたいに言われて、カチンと来た！」（20代女性）と