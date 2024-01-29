◆スイートルームに1人1万円以下で泊まれるホテルも！ユーザーが行って本当によかったホテルTOP5【オズモールアワード2024】オズモールの厳選店舗を知り尽くしたダイヤモンド会員に、“2023年に行って本当によかったおすすめホテル”を大調査！きらめく夜景を一望できるクラシックホテルから、リゾート気分を味わえるスタイリッシュホテルまで、ロケーションも食事もサービスも大満足のおすすめホテルTOP5をご紹介。アンケート調