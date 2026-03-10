“マッチョ×介護士”株式会社ビジョナリー大規模福祉音楽イベント【VISIONARY DAYS×ロマンディスコ】出演アーティストを発表！

株式会社ビジョナリー

障害福祉サービスを運営する株式会社ビジョナリー（代表取締役社長：丹羽 悠介、本社：愛知県名古屋市）は、4月18日（土）名古屋市中区の久屋大通公園メディアヒロバにて、大規模福祉イベントVISIONARY DAYSとロマンディスコがコラボレーションし「福祉、はじめてる？」を合言葉に、福祉音楽イベントを開催いたします。

本イベントでは、福祉を盛り上げる想いに共感し、ビジョナリーのビジョンである「なりたい自分を諦めなくていい世界にする」ことを体現した、夢を追う若者を中心に、多彩なゲストが出演いたします。

音楽パフォーマンスを通じて、来場者一人ひとりが自然に交わり、世代や立場を超えて楽しむことができる、一日限りの特別な時間をお届けします。

（大規模福祉音楽イベントVISIONARY DAYS×ロマンディスコ開催決定記事はこちら(https://visionary.day/news/02p9xyc3p_50)）

■ステージを盛り上げる、多彩なアーティストの参加が決定

「福祉、はじめてる？」を合言葉に、イベントの開催理念に共感するゲストが集結。福祉は誰か特別な人のものではなく、すべての人に関係するものである。日常に寄り添い、人生をより豊かにするというメッセージが、音楽とパフォーマンス、笑顔を通じて会場全体に広がる特別な1日をお届けします。

RIP SYLME SU／介護士DJ GEN ／映像投影社

ヒップホップマシーンを牽引してきたアーティストが、昭和音楽で楽しむ福祉ディスコイベント「ロマンディスコ」で登場。1970～80年代の歌謡曲やディスコナンバーを通じて、世代を超えて誰もが体を動かし、自然に笑顔になれる空間を創り出します。



【RIP SYLME SU インスタグラム：https://www.instagram.com/su_kazutootsuki?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/su_kazutootsuki?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

介護士DJ GEN インスタグラム：https://www.instagram.com/gen1106?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/gen1106?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

映像投影社 インスタグラム：

https://www.instagram.com/eizotoeisha?igsh=MWpvbnBhcjFmdW5jeQ%3D%3D】

MC:やしろ優

卓越したものまねと笑顔で、お茶の間を魅了する人気芸人。当日はイベントMCとして登場し、会場を包み込む温かなトークと笑顔で、来場者同士をつなぐ架け橋となります。

【ワタナベエンターテインメントHP：https://www.watanabepro.co.jp/mypage/30000019/

やしろ優インスタグラム：https://www.instagram.com/yashiroyuuuu?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/yashiroyuuuu?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)】

ペルピンズ

ペルー×日本のハーフ・RIOSKEと、フィリピン×日本のハーフ・KAZによる人気急上昇中の音楽ユニット。SNSで話題の「ねぇねぇRIOSKE！〇〇うたって」シリーズは総フォロワー150万人超、累計再生10億回を突破。ワーナーミュージックよりメジャーデビューの確かな実力で、当日は会場を一体感あふれる空間へと導きます。



【ペルピンズインスタグラム：https://www.instagram.com/perupines?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/perupines?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)】

Yanehito

異なるルーツと音楽性を持つ5人が、ライブ配信を通じて出会い、互いをリスペクトしながら自然発生に生まれたプロジェクト。ジャンルにとらわれないサウンドと調和のとれたパフォーマンスで、“ただ音楽を楽しむ場“をお届けします。

【Yanehitoインスタグラム：https://www.instagram.com/yanehito.music?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/yanehito.music?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)】

財部りょうじ

YouTubeを中心に、圧倒的な歌唱力と表現力で支持を集める実力派シンガー。心にまっすぐ届く歌声とエネルギッシュなパフォーマンスで会場全体を一体感に包み込みます。

【財部りょうじインスタグラム：https://www.instagram.com/ryojitakarabe?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/ryojitakarabe?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)】

野良唄

自由なスタイルと、心に響くまっすぐな歌声が魅力のアーティスト。世代を問わず共感を呼ぶ楽曲で、会場にあたたかな一体感を生み出します。

【野良唄インスタグラム：https://www.instagram.com/0llfreed0m/】

Co.二郎a.k.a.（自由）

ジャンルに縛られない自由な表現と唯一無二の存在感で魅せるパフォーマー。熱量あふれるステージで観客を巻き込み、空間そのものをエネルギーで満たします。

【Co.二郎a.k.a.(自由)インスタグラム：https://www.instagram.com/vo_co.jirou/】

K.O.

名古屋を拠点に活動するラッパー。鋭いリリックと重厚なフロウで存在感を示し、リアルな言葉とビートで会場の熱量を引き上げます。

【K.O.インスタグラム：https://www.instagram.com/k.o._wme/】

九州男

「日本のアーティストを世界に」をコンセプトに、大阪・アメ村を拠点にストリートスナップ動画を撮影・発信するクリエイター。独自の視点で音楽とカルチャーの魅力を切り取り、国内外から注目を集めています。当日はDJとして出演し、音楽と人が自然に交わる特別な一日を会場に届けます。

【九州男インスタグラム：https://www.instagram.com/kusuo_0226/?hl=ja】

本イベントでは、障害のある方・介護の必要な方・一般来場者など、属性の異なる人々が同じ空間で音楽を楽しみ、自然に交わる場を目指します。特別な支援の場ではなく、「同じ時間・同じ場所を共有すること」そのものが福祉になる。その世界観のもと、多彩なアーティストをゲストに迎え、福祉が日常に溶け込む場を提供いたします。名古屋の中心から、“福祉は特別なものではなく自分の隣にあたり前にある社会”の実現に向け開催いたします。

■イベント概要

イベント名：VISIONARY DAYS ×ロマンディスコ

日時：2026年4月18日（土） 12:00～18：00（予定）

会場：久屋大通公園（愛知県名古屋市中区錦3丁目16）

形式：音楽ライブ／エンタメステージ／フードブース／チャリティ販売ブース等

※天候等の状況により、一部プログラムの変更または開催可否の判断を行う場合がございます。最新情報は公式HPまたはSNSにてお知らせいたします。

■イベントへのご協賛について

本イベントの趣旨にご賛同いただける企業・団体様からのご協賛を募集しております。詳細(https://visionary.day/news/d4ynsasd2u)をご確認の上、ご興味をお持ちの方は、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。



ご協賛に関するお問い合わせ先：visionary_pr@visionary.day