＜邦銀初＞住信SBIネット銀行、AI銀行サービス「NEOBANK ai」エージェントのベータテストを開始

〜AIエージェント×ジェネレーティブUIで“探さない”銀行体験を実現〜

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、生成AIとの対話を通じて利用者の目的を理解し、それを起点に最適な画面をその場で自動生成する“ジェネレーティブUI”を採用した「NEOBANK ai」エージェントのベータテストを、2026年２月27日（金）より順次開始いたします。自然言語での依頼をもとに、振込などの取引や目的に応じたUIを生成（ジェネレーティブUI）し、実行できる AIエージェントを銀行アプリ上で顧客開放するのは邦銀としては初めて※1の試みとなります。







未来の銀行体験を、いち早く。「NEOBANK ai」エージェントとは

今回ベータテストを開始する「NEOBANK ai」エージェントは、生成AIが会話の流れからお客さまの目的をくみ取り、必要な情報の提示や手続き画面への誘導を自動で行う、“探さないUI”を実現するアシスタント機能です。

従来の「どこに何があるかを探して操作する」体験を大きく変えるサービスです。

本機能をご利用いただくことで、アプリの操作に不慣れなかたでも、自然な言葉で話しかけたり、チャットでやり取りするだけで、迷うことなく知りたい情報にたどり着くことができます。

振込をはじめとする日常的なお取引や各種手続きを、より直感的かつスムーズに進めていただける、これまでにない革新的な銀行体験をお届けします。

「NEOBANK ai」エージェント（ベータ版）で実現できること

■振込サポート機能

AIとの対話を通じて、これまでにない直感的な振込操作を実現します。

自然な言葉で振込をガイド

例：「田中さんに１万円送りたい」など、会話する感覚で入力するだけで、振込操作を進めることができます。

音声での操作にも対応 ※

- iOS　　：音声入力・読み上げの両方に対応し、会話しながら振込操作が可能

- Android：音声入力に対応

※ ご利用にあたっては、お持ちのモバイル端末での設定が必要となります。

複数先への振込にも対応

例：「田中さんに１万円、山田さんに２万円送りたい」など、複数先への送金指示も一回のやり取りで完了できます。

写真・キャプチャを利用した振込にも対応

※本機能の対応範囲は、ベータ版ご利用に関する補足・ご注意事項をご確認ください。

■デビットカード明細のAI分析

デビットカードの利用状況や明細を「NEOBANK ai」エージェントがわかりやすく整理し、支出の傾向や気になるポイントを読み解くなど、家計管理をサポートします。

■各種手続きのナビゲート

「住所変更したいけど、どの画面から手続きするのかわからない」という場合も、チャットを通じて最適な手続き画面へスムーズにご案内します。

ベータテストご参加者へのご案内

ベータテストにご参加いただくお客さまには、以下の方法により、ベータ版の利用開始についてご案内いたします。

本サービス正式提供に向け、ベータテストにご参加いただく皆さまからお寄せいただくフィードバックをもとに、機能改善および品質向上に継続的に取り組んでまいります。

■ご案内方法

ご参加いただくお客さまには「d NEOBANK 住信SBIネット銀行アプリ」よりプッシュ通知にてお知らせいたします。

また、ログイン後にご案内のバナーが表示されます。

■対象となるお客さま（ベータテスト）

以下の対象支店の個人のお客さまで、ベータテストにご応募いただいたかたのうち、住信SBIネット銀行が認めるお客さま。

※応募多数の場合は抽せんとなります。

対象支店：

イチゴ支店（101）、ブドウ支店（102）、ミカン支店（103）、レモン支店（104）、リンゴ支店（105）、バナナ支店（107）、メロン支店（108）、キウイ支店（109）、イルカ支店（207）、クジラ支店（403）

■ベータ版ご利用に関する補足・ご注意事項

ベータテストにご参加いただく場合は、以下の内容をご確認のうえ、ご利用ください。


振込先の対応範囲

ベータテスト開始時点では「登録済みの振込先」のみご利用いただけます。

なお、振込履歴からの振込先選択および新規振込先への振込については、現在開発中です。

ことら送金／自動振替

ベータテスト開始では未対応です。

お振込の際は、振込手数料や振込手数料無料回数にご注意ください。

写真・キャプチャを利用した振込

ベータテスト開始では、ご登録済みの振込先のみ対応しています。

※その他、ご注意事項については、「NEOBANK ai（ベータ版）ご利用規約」および

「NEOBANK aiエージェント(ベータ版)紹介ページ」をご確認ください。

NEOBANK ai（ベータ版）ご利用規約

https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/term_neobank-ai_beta.pdf

NEOBANK ai エージェント（ベータ版）紹介ページ

https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20251219_004772/

住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと、最先端のテクノロジーを活用した金融サービスの変革を通じて、お客さまの毎日をより便利で快適なものにすることを目指しています。

今後も「NEOBANK ai」エージェントを通じて、新たな価値創出とサービス向上に取り組んでまいります。

※１ 2026年2月14日時点　当社調べ。


