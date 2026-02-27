＜邦銀初＞住信SBIネット銀行、AI銀行サービス「NEOBANK ai」エージェントのベータテストを開始





ベータテストご参加者へのご案内



ベータテストにご参加いただくお客さまには、以下の方法により、ベータ版の利用開始についてご案内いたします。



本サービス正式提供に向け、ベータテストにご参加いただく皆さまからお寄せいただくフィードバックをもとに、機能改善および品質向上に継続的に取り組んでまいります。



■ご案内方法



ご参加いただくお客さまには「d NEOBANK 住信SBIネット銀行アプリ」よりプッシュ通知にてお知らせいたします。



また、ログイン後にご案内のバナーが表示されます。



■対象となるお客さま（ベータテスト）



以下の対象支店の個人のお客さまで、ベータテストにご応募いただいたかたのうち、住信SBIネット銀行が認めるお客さま。



※応募多数の場合は抽せんとなります。



対象支店：



イチゴ支店（101）、ブドウ支店（102）、ミカン支店（103）、レモン支店（104）、リンゴ支店（105）、バナナ支店（107）、メロン支店（108）、キウイ支店（109）、イルカ支店（207）、クジラ支店（403）



■ベータ版ご利用に関する補足・ご注意事項



ベータテストにご参加いただく場合は、以下の内容をご確認のうえ、ご利用ください。





「NEOBANK aiエージェント(ベータ版)紹介ページ」をご確認ください。



NEOBANK ai（ベータ版）ご利用規約



https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/term_neobank-ai_beta.pdf



NEOBANK ai エージェント（ベータ版）紹介ページ



https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20251219_004772/



住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと、最先端のテクノロジーを活用した金融サービスの変革を通じて、お客さまの毎日をより便利で快適なものにすることを目指しています。



今後も「NEOBANK ai」エージェントを通じて、新たな価値創出とサービス向上に取り組んでまいります。



振込先の対応範囲ベータテスト開始時点では「登録済みの振込先」のみご利用いただけます。なお、振込履歴からの振込先選択および新規振込先への振込については、現在開発中です。ことら送金／自動振替ベータテスト開始では未対応です。お振込の際は、振込手数料や振込手数料無料回数にご注意ください。写真・キャプチャを利用した振込ベータテスト開始では、ご登録済みの振込先のみ対応しています。