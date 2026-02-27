こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
＜邦銀初＞住信SBIネット銀行、AI銀行サービス「NEOBANK ai」エージェントのベータテストを開始
〜AIエージェント×ジェネレーティブUIで“探さない”銀行体験を実現〜
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、生成AIとの対話を通じて利用者の目的を理解し、それを起点に最適な画面をその場で自動生成する“ジェネレーティブUI”を採用した「NEOBANK ai」エージェントのベータテストを、2026年２月27日（金）より順次開始いたします。自然言語での依頼をもとに、振込などの取引や目的に応じたUIを生成（ジェネレーティブUI）し、実行できる AIエージェントを銀行アプリ上で顧客開放するのは邦銀としては初めて※1の試みとなります。
未来の銀行体験を、いち早く。「NEOBANK ai」エージェントとは
今回ベータテストを開始する「NEOBANK ai」エージェントは、生成AIが会話の流れからお客さまの目的をくみ取り、必要な情報の提示や手続き画面への誘導を自動で行う、“探さないUI”を実現するアシスタント機能です。
従来の「どこに何があるかを探して操作する」体験を大きく変えるサービスです。
本機能をご利用いただくことで、アプリの操作に不慣れなかたでも、自然な言葉で話しかけたり、チャットでやり取りするだけで、迷うことなく知りたい情報にたどり着くことができます。
振込をはじめとする日常的なお取引や各種手続きを、より直感的かつスムーズに進めていただける、これまでにない革新的な銀行体験をお届けします。
「NEOBANK ai」 エージェント 紹介動画はこちら
「NEOBANK ai」エージェント（ベータ版）で実現できること
■振込サポート機能
AIとの対話を通じて、これまでにない直感的な振込操作を実現します。
自然な言葉で振込をガイド
例：「田中さんに１万円送りたい」など、会話する感覚で入力するだけで、振込操作を進めることができます。
音声での操作にも対応 ※
- iOS ：音声入力・読み上げの両方に対応し、会話しながら振込操作が可能
- Android：音声入力に対応
※ ご利用にあたっては、お持ちのモバイル端末での設定が必要となります。
複数先への振込にも対応
例：「田中さんに１万円、山田さんに２万円送りたい」など、複数先への送金指示も一回のやり取りで完了できます。
[振込イメージ]
写真・キャプチャを利用した振込にも対応
[請求書画像利用振込イメージ]
※本機能の対応範囲は、ベータ版ご利用に関する補足・ご注意事項をご確認ください。
■デビットカード明細のAI分析
デビットカードの利用状況や明細を「NEOBANK ai」エージェントがわかりやすく整理し、支出の傾向や気になるポイントを読み解くなど、家計管理をサポートします。
［デビット利用明細の分析結果イメージ］
■各種手続きのナビゲート
「住所変更したいけど、どの画面から手続きするのかわからない」という場合も、チャットを通じて最適な手続き画面へスムーズにご案内します。
［最適な手続き画面へのご案内イメージ］
ベータテストご参加者へのご案内
ベータテストにご参加いただくお客さまには、以下の方法により、ベータ版の利用開始についてご案内いたします。
本サービス正式提供に向け、ベータテストにご参加いただく皆さまからお寄せいただくフィードバックをもとに、機能改善および品質向上に継続的に取り組んでまいります。
■ご案内方法
ご参加いただくお客さまには「d NEOBANK 住信SBIネット銀行アプリ」よりプッシュ通知にてお知らせいたします。
また、ログイン後にご案内のバナーが表示されます。
■対象となるお客さま（ベータテスト）
以下の対象支店の個人のお客さまで、ベータテストにご応募いただいたかたのうち、住信SBIネット銀行が認めるお客さま。
※応募多数の場合は抽せんとなります。
対象支店：
イチゴ支店（101）、ブドウ支店（102）、ミカン支店（103）、レモン支店（104）、リンゴ支店（105）、バナナ支店（107）、メロン支店（108）、キウイ支店（109）、イルカ支店（207）、クジラ支店（403）
■ベータ版ご利用に関する補足・ご注意事項
ベータテストにご参加いただく場合は、以下の内容をご確認のうえ、ご利用ください。
振込先の対応範囲
ベータテスト開始時点では「登録済みの振込先」のみご利用いただけます。
なお、振込履歴からの振込先選択および新規振込先への振込については、現在開発中です。
ことら送金／自動振替
ベータテスト開始では未対応です。
お振込の際は、振込手数料や振込手数料無料回数にご注意ください。
写真・キャプチャを利用した振込
ベータテスト開始では、ご登録済みの振込先のみ対応しています。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
以上
