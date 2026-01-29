こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ケラッタがNewsPicks主催「WE CHANGE AWARDS 2026」受賞 地方発ダイバーシティ経営が評価
信州発ベビー・マタニティブランドkerätä（ケラッタ）を運営するケラッタ株式会社（本社：長野県塩尻市、代表：下村 祐貴子、以下：ケラッタ）は、株式会社ユーザベースが運営するソーシャル経済メディア「NewsPicks」主催の「WE CHANGE AWARDS 2026」において、企業部門を受賞いたしました。本アワードは、女性活躍やDEI（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン）の分野において、社会や経営に変化をもたらそうと挑戦している企業・個人を発掘することを目的としたアワードです。
【WE CHANGE AWARDS 2026とは】
「WE CHANGE AWARDS」は、NewsPicksが2021年に立ち上げた、働く女性をエンパワーする「NewsPicks for WE（Women Empowerment）プロジェクト」の取り組みの一つで、本年度が2回目の開催となります。このアワードは、既に女性活躍やダイバーシティ推進に成功している企業・個人を表彰するのではなく、業種や業態によってスタート地点に差がある中で、「本気で変わろうとしている人/企業」を定量的および定性的に評価し、発掘するものです。
▼詳細はこちら
NewsPicks、国際女性デーに向け開催する「WE CHANGE AWARDS 2026」受賞者を発表
https://corp.newspicks.com/info/20260128
【ケラッタ代表 下村祐貴子 コメント】
「地方だから」「中小企業だから」といった前提に捉われず、多様な人材が力を発揮できる企業を目指し、組織と事業の構築に取り組んできた当社として、今回「地方発ダイバーシティ経営のロールモデル」と評価いただけたことを大変光栄に思います。
当社は、愛する地域で働くこと、子育てをしながらキャリアを築くこと、子育て中の社員もそうでない社員も平等に機会を持てること、そして子育てや介護の当事者として、あるいは第三者の視点から、事業の柱である「ケアを必要とする人に寄り添う」仕事を通じて社会に貢献すること。そうした多様な関わり方が自然に共存する企業でありたいと考えてきました。行政や地域と連携した子育て支援や防災の取り組みも、「社会全体で共に育てる」という企業姿勢の延長にあります。
今後も長野に拠点を置きながら、事業と人の成長を両立させる企業のあり方を示し、日本社会への貢献を続けていきたいと思います。
ケラッタ代表 下村祐貴子
＜ケラッタ株式会社について＞
2016年創業、長野県塩尻市発のベビー・マタニティブランドを運営する会社です。「憧れより、いちばん近くに」を合言葉に、子育てや介護など、ケアが必要な方とその家族に寄り添うパートナーとなることを目指しています。顧客の声を起点とした製品企画・改善を重ね、抱っこ紐やベビー寝具をはじめとする幅広い育児用品をECを主軸に展開し、国内3大ECモールすべてで年間ショップアワードを受賞するなど、多くの子育て世帯から評価を得ています。
＜ケラッタの取り組みについて＞
2022年に女性社長である下村が代表に就任して以降、地方企業の枠を超えた組織改革とダイバーシティ経営を推進。社員数約40名のうち約7割が女性、女性管理職比率は6割以上、県外からの移住者が社員の約2割を占めています。
安全性が何よりも重視されるベビー用品を扱う企業として、製品開発や改良の過程で実物を使った検証や議論を重ねるため、基本は出社を前提とした働き方をベースとしつつ、社員の半数以上が子育て世代であることを踏まえ、フレックスタイムやリモート勤務など柔軟な働き方を整備し、ライフステージに左右されず挑戦できる環境を構築。
さらに、塩尻市との災害時支援協定の締結や、累計5,000点超の育児用品寄付など、地域や行政と連携した社会課題解決にも取り組んでいます。
こうした組織基盤を土台に、製造拠点を持たないファブレス経営を確立し、40社以上の海外工場と連携しながら、製品の95％をオリジナル商品として展開。2024年からは中国・韓国・アメリカへの展開も開始するなど、地方にいながら全国・グローバル市場での事業成長を実現しています。
▼ケラッタの取り組み事例・活躍する社員
公式note：https://note.com/moonx/m/m62136b442b01
▼ケラッタのサステナビリティ活動
https://kerata.co.jp/sustainability
◆ケラッタ株式会社 概要
法人名：ケラッタ株式会社
代表：下村祐貴子
設立日：2016年9月
本社：長野県塩尻市広丘野村1031-1 佐川急便松本営業所5F
URL：https://kerata.co.jp/
公式オンラインストア：https://kerata-ec.com/
◆MOON-X株式会社 概要（※ケラッタ株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川晋
設立日：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
URL：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
≪本件に関する報道関係者のお問い合わせ先≫
ケラッタ広報 E-MAIL：press@moon-x.com
